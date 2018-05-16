Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя «Брекзита»

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса — главу кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза Vote Leave («Голос за выход») и вдохновителя «Брекзита». В новой роли он предстанет в телефильме, который выйдет на канале Channel 4, пишет The Guardian.

Двухчасовую картину о референдуме, в рамках которого британцы решили покинуть Евросоюз, зрители увидят в начале 2019 года перед тем, как закончится переходный период и Великобритания окончательно выйдет из состава Евросоюза.

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Частично сценарий фильма основан на книгах редактора Sunday Times Тима Шипмена и экс-директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера.

Сейчас власти страны ведут расследование относительно участия Доминика Каммингса в кампании Vote Leave. В частности, его подозревают в нарушении правил расхода средств.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших. Страна должна покинуть Евросоюз не позднее 29 марта 2019 года.