Энтони Хопкинса в костюме Короля Лира приняли за бездомного

80-летнего звезду «Молчания ягнят» Энтони Хопкинса приняли за бездомного, когда он снимался в новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир».

В современной адаптации произведения от «Би-би-си» Энтони Хопкинс играл Лира, объятого безумием: он скитается по улицам в потрепанной одежде и катит свои вещи в тележке.

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Режиссер Ричард Айр перед показом фильма рассказал, что во время съемок одной из таких сцен к Хопкинсу подъехала женщина в инвалидной коляске. «Вы знаете, вверх по улице есть хостел, тележку можно отвезти туда, если хотите, — сказала она!» — вспоминает Айр.

«Король Лир» с Энтони Хопкинсом выйдет на «Би-би-си» в скором времени. В фильме также снялись Эмма Томпсон, Эмили Уотсон, Флоренс Пью и Эндрю Скотт.