Победительница «Евровидения» не приедет в Россию из-за гей-парада

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25-летняя победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию на церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ», запланированную на 8 июня.

Об этом у себя в фейсбуке рассказал программный директор российского телеканала Андрей Разыграев. По его словам, причиной отказа стал тель-авивский гей-парад.

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«Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: «В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!» У всех свои ценности...» — констатировал Разыграев.

Ранее российский актер Дмитрий Певцов жестко раскритиковал организаторов «Евровидения», обвинив их в излишней политизированности песенного конкурса.