Спайк Ли рассказал о ядерном чемоданчике президента США

Режиссер Спайк Ли на посвященной его новому фильму «Черный клановец» пресс-конференции рассказал журналистам о гуманитарной миссии картины.

«Черный клановец» участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля и повествует о том, как полицейский-афроамериканец решает проникнуть под прикрытием в ультраправую организацию Ку-клукс-клан.

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«Это ерунда, что это касается только Америки, но всего мира, и нам нужно проснуться, и мы не можем молчать. Это касается не белых, черных, коричневых, а всех нас. Мы живем на этой планете, и у этого парня в Белом доме есть код к ядерному оружию», — поделился Ли.

По словам Ли, во время встречи с Бараком Обамой режиссер заметил у тогда занимавшего пост президента США политика в машине «ядерный чемоданчик».

«Другой (чемоданчик) в Северной Корее, третий — в России. Что вообще происходит? И этот фильм для меня тревожный звонок, потому что мы все живем иллюзиями, в то время как в мире происходит то, что происходит, и ложь выдают за правду», — цитирует режиссера РИА «Новости».

Ранее стало известно, что с показа нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в Каннах ушло сразу сто человек.