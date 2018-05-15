Дмитрий Певцов жестко раскритиковал «Евровидение»

Российский актер Дмитрий Певцов раскритиковал организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» за политизированность.

У себя в инстаграме Певцов опубликовал объемный пост, который, судя по всему, позже отредактировал: сейчас в нем нет нападок на конкретных исполнителей, зато есть претензии к оргкомитету.

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Певцов отметил, что на любом международном конкурсе важен не только «результат, но и место проведения, и состав участников, и даже кто-как-где стоит на общей фотографии». «Здесь идет нешуточная борьба за продвижение не только политических интересов, но и, в том числе, своих морально-нравственных, этических и даже эстетических норм», — констатирует Певцов. Он выразил сожаление, что уже не первый десяток лет большой спорт, большой кинематограф и шоу-бизнес не свободны от политики.

«И если уж мы, Россия, решили зачем-то опять лезть в этот международный «музыкальный котел», давайте будем внимательнее, продуманнее, более стратегически относиться к участию нашей страны и в этих политико-музыкальных играх, типа «Евровидения», где можно все, но давно уже почти нет жизни», — завершил свою речь Певцов.

В этом году на «Евровидении» победила израильтянка Нетта Барзилай. Россиянка Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса и отправилась домой после полуфинала.