Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер

Американская актриса Марго Киддер скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на похоронное бюро.

Как сообщается, актриса умерла в воскресенье, 13 мая, в своем доме в американском штате Монтанта. Причина смерти пока неизвестна.

Киддер получила известность после фильма «Супермен» 1978-го года, снятого Ричардом Доннером. В картине она сыграла Лоис Лейн, возлюбленную Супермена. Киддер также снялась в трех сиквелах: «Супермен 2», «Супермен 3» и «Супермен 4: Борьба за мир».

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TMZ отмечает, что актриса страдала биполярным расстройством, из-за чего в 90-х оказалась на улице. Киддер была замужем трижды, с третьим мужем она развелась в 1984 году.

У актрисы осталась дочь.