«Острые козырьки» взяли первый приз BAFTA
В Лондоне состоялась 63-я церемония вручения премий Британской киноакадемии BAFTA TV Awards, сообщает Independent.
В номинации «Лучший драматический сериал» лауреатом стала криминальная драма «Острые козырьки» о Бирмингеме 1920-х. «Козырькам» удалось обойти «Корону» о британской королевской семье. Лучшей актрисой стала Молли Виндзор (сериал «Три девушки»), лучшим актером — Шон Бин («Сломленный»).
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«Три девушки» стали лучшим сериалом, а среди мыльных опер приз взяла «Катастрофа», выходящая с 1986 года. «Рассказ служанки» канала Hulu отмечен как лучший иностранный сериал.
BAFTA TV Awards вручается с 1955 года.