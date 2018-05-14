Коллега Бориса Клюева рассказал о его онкологическом заболевании

Коллега актера Бориса Клюева, режиссер Владимир Бейлис, подтвердил, что Клюев болен онкологическим заболеванием.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Бейлис рассказал, что у Клюева рак легких. «Никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», — поделился Бейлис.

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Соседи артиста сообщили, что он проживает на даче. По словам Бейлиса, Клюев проходит курсы химиотерапии и пока не собирается бросать работу в театре и кино, выходит на сцену несмотря на то, что болезнь этому не способствует.

В конце апреля Борис Клюев сам рассказал о том, что у него тяжелая болезнь легких.

Борис Клюев дебютировал в кино в 1968 году. Среди его самых известных ролей — граф Рошфор в фильмах Георгия Юнгвальд-Хилькевича про Д'Артаньяна и мушкетеров, Майкрофт Холмс в фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Николай Петрович Воронин в сериале «Воронины».