Пригожин оценил выступление победительницы «Евровидения»

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил выступление выигравшей «Евровидение» израильской исполнительницы Нетты Барзилай. Об этом сообщает RT.

«Она — позитивная пышечка, создающая хайп, настроение. Как показывает время, люди просто хотят веселья, такого легкого глумления. Рад, что Израиль победил, и, конечно, поздравляю их с этой победой. Но, честно говоря, систему голосования я так до конца и не понял, впрочем, как и в прошлом, и в позапрошлом году, но это неважно», — сказал Пригожин.

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По его словам, результаты музыкального соревнования доказывают, что этот конкурс «не про песню». Он добавил, что на международном мероприятии такого масштаба ему хотелось бы слышать необычные композиции, а представленные в конкурсной программе в настоящее время песни слишком «подстроены под формат».

«Это же конкурс песен, а меня ни одна из них не зацепила. Если говорить про зрелищность, то пышечка, конечно, была крутая и, наверное, самая запоминающаяся среди всех представленных исполнителей на этой музыкальной ярмарке. Справедливо ли ей дали первое место? Наверное, да, но тут зависит от того, с какого ракурса смотреть», — объяснил Пригожин.

Ранее Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, назвала участие в конкурсе сражением с самой собой.