Годар: мы должны быть добрее к России

В ходе своей пресс-конференции га Каннском кинофестивале французский режиссер Жан-Люк Годар, чей фильм «Образ и речь» участвует в основном конкурсе фестиваля, призвал быть добрее по отношению к России, передает РИА «Новости».

«Россия — это страна, в которой произошли две мировых революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах», — сказал Годар, отвечая на вопрос о наличии вставок в его фильме из российских картин.

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Он также сказал, что в его предыдущем фильме говорится о том, что в день, когда Россию удастся причислить к Европе или Азии, она перестанет существовать.

«В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — добавил он.

Ранее Кремль опроверг сообщения о письме президента России Владимира Путина руководству Каннского фестиваля в связи с просьбой оказать помощь в ситуации с Кириллом Серебренниковым.