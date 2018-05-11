Умер Скотт Хатчисон

Погиб 36-летний солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон, сообщает The Hollywood Reporter.

Полиция нашла музыканта утонувшим недалеко от пристани порта Эдгар. До этого его разыскивали два дня: Хатчисон ушел из номера в отеле в городе Саут-Квинсферри и не вернулся. Точные причины смерти не разглашаются.

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Скотт Хатчисон ранее рассказывал о том, что пытается справиться с депрессией, а перед смертью оставил в твиттере несколько прощальных сообщений: «Обнимите любимых» и «Я ушел. Спасибо». Поэтому его исчезновение сразу насторожило семью.

Свои соболезнования родным уже высказали первый министр Шотландии Никола Стерджен, а также Алекс Капранос из группы Franz Ferdinand, назвавший смерть коллеги ужасной потерей, и Стюарт Мердок из Belle and Sebastian, отметивший, что о все музыканты Шотландии молились о другом исходе.