Лещенко: надо запретить «Воплям Видоплясова» выступать перед российским зрителем
Российский певец Лев Лещенко резко отреагировал на русофобскую шутку солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки.
Скрипка сам рассказал, как во время концерта в Гааге треть зрителей ушла с выступления после шутки, которая звучала так: «Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией».
Народный артист РСФСР Лев Лещенко предложил за этот, с его точки зрения, аморальный поступок запретить Олегу Скрипке выступать перед российской аудиторией.
«Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, — самое настоящее хамство! Артист должен быть вне политики», — цитирует Лещенко ФАН.
В прошлом году лидер «Воплей Видоплясова» предложил отправлять всех украинцев, которые не могут выучить украинский язык, в «русскоязычное гетто».