Треть зрителей ушла с концерта «Воплей Видоплясова» после русофобской шутки

Украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» лишилась значительной части зрителей в Гааге из-за неудачной шутки солиста коллектива Олега Скрипки.

Об инциденте рассказал сам музыкант в интервью телеканалу «112».

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», — цитирует Скрипку РИА «Новости». Русофобская шутка заставила треть посетителей покинуть концерт. Тем не менее, выступление продолжилось, артист не извинился за свое высказывание и объяснил случившееся тем, что среди ушедших якобы были только россияне.

Год назад лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка во время интервью на занятиях школы журналистики заявил, что люди, живущие на Украине, должны разговаривать на украинском языке, а тех, кто по каким-либо причинам не может выучить этот язык, музыкант назвал людьми с низким IQ и предложил отправлять в «русскоязычные гетто».