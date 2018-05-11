Россия не прошла в финал «Евровидения»

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Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.

Российская певица Юлия Самойлова исполнила песню «I Won't Break». Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета «Тодес».

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«Евровидение» в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций.

Ранее стала известна первая десятка финалистов «Евровидения-2018».

В финал конкурса в первом полуфинале прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала «Евровидения».