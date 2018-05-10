Песков: в Кремле надеются на улучшение самочувствия Малобродского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к плохому самочувствию фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест, его адвокат пытается добиться госпитализации.

Реклама

«Во-первых, безусловно, мы сожалеем в связи с плохим самочувствием, мы надеемся, что (ему) станет лучше», — цитирует Пескова РИА «Новости».

«А что касается уже непосредственно вопросов, связанных с требованием оставить в СИЗО или перевести куда-то, то мы не уполномочены что-либо говорить, что-либо комментировать. Это не является прерогативой Кремля», — так отреагировал Песков на вопрос, может ли президент повлиять на ситуацию.