Маккартни и Адель возглавили топ самых богатых британских музыкантов

Портал NME опубликовал списки самых богатых музыкантов Великобритании.

В общем списке топовую позицию занял сооснователь The Beatles Пол Маккартни — совместно с супругой Нэнси Шевелл он может похвастать состоянием в $1,1 млрд. На втором месте композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Тройку лидеров замыкает группа U2 с $772 млн.

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Отдельно составлен список богатейших музыкантов из Великобритании и Ирландии в возрасте до 30 лет. Его лидером стала Адель с состоянием в $190 млн, второе место занял автор-исполнитель Эд Ширан со $108 млн, на третьем расположился Гарри Стайлс с $67 млн.

Ранее Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета.