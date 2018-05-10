Режиссер номера Самойловой на «Евровидении» раскрыл детали ее выступления

Режиссер номера представительницы России на «Евровидении» Юлии Самойловой Алексей Голубев рассказал о технической составляющей постановки, сообщает РИА «Новости».

По его словам, номер Самойловой очень сложный. «В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки», — сказал Голубев.

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Он отметил, что танцоры в номере воплощают образы Адама и Евы.

«Евровидение» в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Самойлова выступит во втором полуфинале с песней I Won't Break.

Ранее стала известна первая десятка финалистов «Евровидения-2018».

В финал конкурса прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.