В доме избившего Рианну Криса Брауна изнасиловали женщину

Полиция Лос-Анджелеса расследует дело, ответчиком по которому выступает певец и актер Крис Браун, сообщает NME.

Сам Браун, в 2009 году избивший свою тогдашнюю подругу Рианну, как заявляет истица, в изнасиловании не участвовал. Однако не называющую своего имени публично женщину, по ее словам, в течение одного вечера неоднократно насиловал его друг Лоуэлл Гриссом-младший, а также принуждала к сексуальному акту подруга музыканта.

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Инцидент якобы произошел во время вечеринки в доме Криса Брауна в феврале 2017 года. Как свидетельствует истица, Браун удерживал ее в своем доме против ее воли, раздавал гостям в неограниченном количестве алкоголь и наркотики и разрешал им открыто носить огнестрельное оружие.

Известно, что ранее тем же вечером мать истицы, не сумев ей дозвониться, вызвала полицию, отследив локацию ее мобильного телефона. Крис Браун полицейским не открыл, и они уехали.

Сейчас пострадавшая требует от Брауна $17 млн, однако его адвокат называет все обвинения в его адрес ложными.