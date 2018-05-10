Режиссер номера Самойловой для «Евровидения» рассказал о мурашках у бэк-вокалистов

Режиссер номера, с которым выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» россиянка Юлия Самойлова, Алексей Голубев назвал постановку очень сложной с технической стороны, передает РИА «Новости».

«Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — сказал Голубев.

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Он отметил, что номер построен так, чтобы зрители в первую очередь смогли оценить талант исполнительницы, доносящую до зрителя основную мысль — зарождение жизни.

Ранее стала известна первая десятка финалистов «Евровидения-2018».