Умер Альфред Тальковский

Петербургский поэт и бард Альфред Тальковский скончался 8 мая на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ГБУК «Петербург-концерт».

«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Выступления Альфреда Михайловича всегда собирали полные залы», — говорится в сообщении.

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Тальковский работал вместе с Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем, Александром Городницким, Юрием Кукиным и другими артистами. Он известен как автор песен «Уходя, оставьте свет» и «Будьте добры».

О дате и месте прощания с Альфредом Тальковским будет объявлено дополнительно.