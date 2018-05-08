Умер Михаил Герман

Писатель и искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман скончался в возрасте 85 лет. Об этом заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Когда общаешься часто, не думаешь о масштабе личности своего сотрудника, собеседника. Мы только начинаем осознавать: ушел крупнейший искусствовед нашего города, безупречный, ничем себя не запятнавший рыцарь профессии», — отметил Боровский.

Михаил Герман был членом Международной ассоциации художественных критиков, Международного совета музеев, ПЕН-клуба, а также Союза российских писателей.