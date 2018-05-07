«Мстители» с отрывом возглавили российский прокат

Очередной кинофильм о приключениях супергероев вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» возглавил российский кинопрокат, сообщает портал kinobusiness.com.

По предварительным и неофициальным данным, картина собрала за первые выходные 1,16 млрд руб. В «Войне бесконечности» появляются известнейшие персонажи комиксов Marvel: Тони Старк, Доктор Стрендж, Тор, Халк, Капитан Америка и др. Вместе они противостоят злодею Таносу, чтобы спасти мир от гибели.

Второе место — у военной драмы Константина Хабенского «Собибор». Режиссерский дебют актера, рассказывающий о побеге заключенных из фашистского лагеря смерти, достиг в прокате планки в 106,5 млн руб.