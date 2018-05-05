В РАМТе появится главный режиссер
В Российском молодежном академическом театре с нового сезона появится должность главного режиссера, ее займет Егор Перегудов, сообщается на сайте РАМТа.
Об этом решении на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.
«Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное — как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе», — сказал Бородин.
Перегудов отметил, что чувствует ответственность и волнуется из-за назначения.
«В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем - свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и пока - очень волнуюсь», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Большой театр в следующем сезоне покажет новую постановку «Евгения Онегина».