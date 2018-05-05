В РАМТе появится главный режиссер

В Российском молодежном академическом театре с нового сезона появится должность главного режиссера, ее займет Егор Перегудов, сообщается на сайте РАМТа.

Об этом решении на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.

«Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное — как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе», — сказал Бородин.

Реклама

Перегудов отметил, что чувствует ответственность и волнуется из-за назначения.

«В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем - свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и пока - очень волнуюсь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Большой театр в следующем сезоне покажет новую постановку «Евгения Онегина».