Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета

75-летний музыкант Пол Маккартни получил из рук королевы Елизаветы II Орден кавалеров почета, сообщает Daily Mail.

Один из основателей группы Beatles, продюсер и писатель Пол Маккартни был награжден за выдающиеся достижения в области музыки в Букингемском дворце 4 мая. На торжественной церемонии его сопровождала супруга — 58-летняя Нэнси Шевелл.

Реклама

«Это большая честь для меня и для моей семьи. Представляю, как были бы счастливы увидеть это мои мать и отец из Ливерпуля», — поделился эмоциями Маккартни.

20 лет назад Елизавета II присвоила Полу Маккартни звание рыцаря.

Орден кавалеров почета вручается в Великобритании уже более 100 лет. Одновременно им могут обладать не более 65 человек.