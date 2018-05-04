Шведская академия перенесла литературного «Нобеля» из-за скандала

Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила о своем решении не проводить церемонию в этом году, сообщает РИА «Новости».

«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — заявили в организации.

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Ранее в академии разгорелся скандал сразу на нескольких уровнях. Одного из членов академии обвинили в сексуальных домогательствах, вследствие чего ее покинуло критическое количество экспертов. Также стало известно, что из академии на протяжении многих лет заранее «сливали» имена лауреатов.

Отмечается, что это первая отмена литературного «Нобеля» со времен Второй мировой войны.