Романа Полански исключили из Американской киноакадемии
Руководство Американской киноакадемии проголосовало за лишение режиссера Романа Полански статуса ее члена, сообщает Associated Press.
Киноакадемия также исключила комика Билла Косби. Причиной стало их уголовное преследование по обвинению в сексуальных преступлениях.
Реклама
Роман Полански в США обвиняется в изнасиловании в 1977 году несовершеннолетней модели Саманты Геймер. Режиссер признал свою вину, однако бежал из США, узнав, что судья намерен вынести приговор о тюремном заключении.
Ранее жена Билла Косби, обвиненного в сексуальных домогательствах, попросила не подвергать его осуждению без расследования обстоятельств. Такое массовое осуждение она сравнила с «линчеванием».