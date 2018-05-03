Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах

Выбраны комментаторы прямой трансляции церемония закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

Ими станут телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

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Телеканал «Кино ТВ» будет в течение всего международного фестиваля будет вести репортажи с основных событий киносмотра, показывать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут сама церемония и включения с красной ковровой дорожки, на которую выйдут звезды фестиваля.

«Впервые в истории современного российского телевидения зрители увидят церемонию закрытия Каннского международного кинофестиваля», — пообещали в пресс-службе.

В основной конкурс Каннского фестиваля в этом году вошел фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». В программе «Особый взгляд» будет представлена картина Адильхана Ержанова «Нежное безразличие мира», а в конкурсе короткого метра — фильм Игоря Поплаухина «Календарь».

Ранее председатель жюри фестиваля в этом году Кейт Бланшетт рассказала о приставаниях продюсера Харви Вайнштейна.