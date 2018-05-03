Лещенко назвал Мулермана интересным и неординарным певцом

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Российский исполнитель Лев Лещенко прокомментировал смерть эстрадного певца Вадима Мулермана. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

«Он достаточно интересным певцом был, неординарным, с прекрасным голосом. Написал несколько достаточно популярных песен — «Хромой король», «Трус не играет в хоккей», — рассказал Лещенко.

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По его словам, у Мулермана был хороший актерский диапазон и старшее поколение его помнит, но после того как он уехал за границу, «все затихло».

Ранее сообщалось о смерти Мулермана в США.