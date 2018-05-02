Умер Вадим Мулерман

Эстрадный певец Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его близкую знакомую Нину Бродскую.

«Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией», — сказала Бродская.

Народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове в еврейской семье. Обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, впоследствии — в Ленинграде. Известность к Мулерману пришла в 1966 году: он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король».

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Мулерман — первый исполнитель таких песен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом» и других.

В январе 2015 года Мулерман успешно перенес в США кардиологическую операцию. После операции его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Информации о дате похорон и месте прощания пока нет.