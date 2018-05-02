Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании

Помощница продюсера сериала Netflix «Марко Поло» Александра Каноса подала иск, в котором обвинила в изнасиловании голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает CNN.

В иске, поданном в Верховном суде Манхэттена, утверждается, что женщина была изнасилована Вайнштейном, а также подвергалась физическому насилию и оскорблениям.

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В документах говорится, что Вайнштейн постоянно угрожалКаносе и «дал понять, что если она не согласится на его требования сексуального контакта или разоблачит его поведение, то потеряет работу и возможность работать в шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт снимет кино о Харви Вайнштейне.