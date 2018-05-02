Канье Уэст объяснил 400 лет рабства темнокожих их выбором

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства темнокожих были их выбором, сообщает CNN.

«Когда вы слышите о рабстве в течение 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор», — заявил музыкант во время интервью в офисе TMZ.

Он отметил, что в связи с этим афроамериканцы «мысленно заключены в тюрьму».

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Позднее рэпер объяснил свои слова в твиттере, сообщив, что это была «просто идея».

«Мы не можем быть мысленно заключены в тюрьму еще на 400 лет. Нам нужна свободная мысль сейчас. Мое заявление было примером свободной мысли. Это была просто идея», — написал Уэст.

Ранее Канье Уэст заявил, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после того, как ему сделали операцию по удалению лишнего жира.