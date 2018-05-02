Крупнейший производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Американский производитель гитар Gibson объявил о банкротстве, руководство компании планирует переориентацию и реорганизацию бизнеса, сообщается в пресс-релизе.

«На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — приводятся слова исполнительного директора Генри Юшкевича.

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Компания Gibson была основана в 1890 году Орвиллом Гибсоном, который в конце 1890-х он запатентовал собственные модели мандолины и гитары с выпуклой декой.

В 1950 году компания выпустила Gibson Les Paul, свою первую электрогитару с цельным корпусом. Этот инструмент стал одним из символов рок-музыки: на Les Paul играли участники The Beatles (Джордж Харрисон и Пол Маккартни), гитарист Guns N' Roses Слэш (Сол Хадсон), основной композитор Les Zeppelin Джимми Пейдж, а также многие другие музыканты.