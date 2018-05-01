СМИ назвали причину смерти шведского диджея Avicii

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Найденный мертвым 20 апреля шведский диджей и продюсер Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, совершил самоубийство. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на несколько источников.

По их данным, причиной смерти диджея является большая кровопотеря. Его друзья беспокоились, что алкогольная зависимость, с которой Avicii пытался справиться в течение нескольких лет, приведет к его смерти.

Ранее чешская модель Тереза Качерова заявила, что долгое время встречалась с диджеем Aviccii.