Самолет с группой Serebro выполнил аварийную посадку в Черногории

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в своем инстаграме, что самолет, на котором коллектив летел из России в Черногорию, «чудом приземлился».

«Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи», — написала Серябкина.

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Она отметила, что «на борту был ад», а пассажиры «рыдали и орали». Также певица написала, что перед посадкой было объявлено по громкой связи, что в случае успешного приземления пассажирам не рекомендуется брать свои вещи, а сразу бежать из самолета.

«Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы <...> Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось», — заключила Серябкина.

В 2017 году сообщалось, что россияне поставили группу Serebro на шестое место среди любимых музыкантов.