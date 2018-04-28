Умер режиссер фильма «Вокруг света за 80 дней»

Британский режиссер Майкл Андерсон умер в Ванкувере на 99-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

Андерсон родился в Лондоне в 1920 году.

Среди самых известных его работ в кино — «Бегство Логана», «Молодая Екатерина», «Вокруг света за 80 дней» и «Смерть среди айсбергов».

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Андерсон также известен как режиссер, создавший адаптацию романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее сообщалось, что актер Верн Тройер умер в возрасте 49 лет. Тройер появлялся в кино в качестве каскадера или в эпизодических ролях. Сообщается, что прославившийся ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе актер страдал от депрессии и злоупотреблял спиртными напитками.