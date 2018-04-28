Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил кассовый рекорд Marvel

Супергеройский боевик «Мстители: Война бесконечности» собрал в канадском и американском прокате $39 млн в первые сутки после премьеры, сообщает Reuters.

Таким образом, новые «Мстители» показали самый мощный старт за всю историю фильмов Marvel Studios и четвертый — среди всех когда-либо шедших в прокате картин.

Реклама

Ожидается, что «Мстители: Война бесконечности» побьет рекорд кассы выходного дня, установленный в 2015 году фильмом «Звездные войны: Пробуждение силы». Тогда за первые выходные проката очередные «Звездные войны» собрали более $248 млн.

В «Войне бесконечности» задействовано более 20 супергероев вселенной комиксов Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, Черная Пантера и Стражи Галактики.