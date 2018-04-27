«Кинотавр» откроется «Летом» Серебренникова

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр», пишет RT.

Фильмом закрытия станет лента режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака», сценарий которой был написан совместно с Ксенией Собчак.

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В жюри основного конкурса вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин и председатель жюри, режиссер Алексей Попогребский.

Российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 3 по 10 июня. Ранее «Лето» вошло в конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля.