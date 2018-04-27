В Кении запретили «каннский» фильм о нетрадиционной любви

Власти Кении внесли в список запрещенных фильмов картину Rafiki («друг» на суахили) за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает Reuters.

В центре сюжета Rafiki — история отношений двух женщин. Премьера картины должна состояться в следующем месяце на Международном кинофестивале в Каннах. Это первый кенийский фильм, который будет участвовать в фестивале.

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«Любой, кто будет уличен в хранении копии этого фильма, будет наказан по закону», — предупредил Кенийский совет по классификации фильмов, напомнив, что раньше в стране гомосексуализм наказывался 14 годами тюремного заключения. По мнению совета, содержание картины не соответствует идее семьи как базовой ценности в африканском обществе.

Режиссер фильма Ванури Кахиу, лауреатка премии Африканской киноакадемии, очень расстроена этим решением. По ее словам, кенийцы имеют доступ к ЛГБТ-контенту: на международных стриминговых сервисах и в кинотеатрах страны, где показывают зарубежное кино. «И запрещать кенийское кино просто потому, что оно отображает происходящее в обществе процессы, — довольно противоречиво», — говорит Кахиу.

Ранее темнокожая звезда «Лунного света» Жанель Моне призналась в нетрадиционной ориентации.