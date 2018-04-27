В соцсетях высмеяли запрет «Евровидения» на скотч и тележки

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» опубликовали список вещей, которые нельзя будет пронести на концерты, пишет NME.

В этом году «Евровидение» проводится в португальском Лиссабоне. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая. На живые концерты нельзя будет принести оружие, ножи, шприцы, скальпели, яды, дымовые шашки и пиротехнику, еду, посуду и бутылки с жидкостями объемнее 100 мл. Также в списке присутствуют мячики для гольфа, лестницы, тележки и клейкая лента.

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Некоторые из запретов рассмешили пользователей соцсетей. «Смеюсь не переставая. Никаких тележек. Черт побери, нужно будет отложить поход в супермаркет», «Придется мне с моим набором бомжа возвращаться домой», «Смотрится дико, как будто некоторые из вещей были добавлены в список после какого-нибудь «инцидента с тележкой» или «ну, помните, тот случай с лестницей», — пишут в твиттере.

Россию на «Евровидении» будет представлять Юлия Самойлова. Ранее координаторы конкурса высказали опасения насчет ее выступления.