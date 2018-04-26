Стал известен обладатель гран-при ММКФ

Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает РИА «Новости».

ММКФ проходил в Москве с 19 по 26 апреля. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 16 фильмов из России, Италии, Франции, Турции, Канады и других стран.

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Призом «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру был награжден Александр Котт за фильм «Спитак». Приз за лучшую женскую роль получила итальянская актриса Джованна Меццоджорно, лучшим актером был признан Киран Чернок, сыгравший в новозеландском фильме «Заблудшие».

Ранее режиссер и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал, сколько человек посетили ММКФ.