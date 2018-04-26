Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол «усыновил» фаната

Фронтмен группы Foo Fighters и экс-музыкант Nirvana Дэйв Грол во время концерта в техасском Хьюстоне «стал отцом» своего поклонника, сообщает NME.

После исполнения очередной песни Грол заметил парня, держащего в руках табличку с надписью: «Отца нет. Будешь им?»

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«Что? Парень, у меня трое детей. Хочешь быть четвертым? Тогда я буду твоим отцом в течение следующих четырех минут», — сказал Грол перед тем, как спеть следующую композицию, а после обнял фаната.

После концерта в интервью The Houston Press юноша по имени Лэндон признался, что это был его первый рок-концерт. «Я подумал, почему бы не сделать табличку и так привлечь внимание. Я вообще не хотел ее показывать, но сделал это и сработало!» — похвастался молодой человек.

В конце прошлого года в записи нового альбома Foo Fighters принял участие один из основателей Beatles Пол Маккартни.