Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском музее мадам Тюссо
Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday - and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC— Spectrum News NY1 (@NY1) 25 апреля 2018 г.
Восковая копия первой леди США Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает телеканал NBC News.
Фигура супруги Дональда Трампа одета в синее платье и заняла свое место рядом с восковой копией мужа. Отмечается, что Трампы дали свое официальное согласие на размещение скульптуры.
Посетители музея могут не только оценить сходство кукольной Мелании с оригиналом, но и дать ей высказаться. В рамках экспозиции Give Melania a Voice гости выставки могут публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.
Ранее социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп, в которой она вышла в свет при встрече президента Франции Эммануэля Макрона.