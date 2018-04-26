Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском музее мадам Тюссо

Восковая копия первой леди США Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает телеканал NBC News.

Фигура супруги Дональда Трампа одета в синее платье и заняла свое место рядом с восковой копией мужа. Отмечается, что Трампы дали свое официальное согласие на размещение скульптуры.

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Посетители музея могут не только оценить сходство кукольной Мелании с оригиналом, но и дать ей высказаться. В рамках экспозиции Give Melania a Voice гости выставки могут публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Ранее социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп, в которой она вышла в свет при встрече президента Франции Эммануэля Макрона.