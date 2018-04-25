Агутин рассказал, где находится Пресняков-старший после инфаркта

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По словам певца Леонида Агутина, музыкант Владимир Пресняков-старший чувствует себя нормально после перенесенного инфаркта и уже находится у себя дома, передает РИА «Новости».

«Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома», — сказал Агутин.

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Сообщается, что состояние 72-летнего Преснякова-старшего оценивается как стабильное.

Ранее о состоянии Преснякова-старшего рассказала супруга его сына, Владимира Преснякова-младшего — певица Наталья Подольская.

Владимир Пресняков-старший наиболее известен работе в ансамбле «Самоцветы». В 1996 году был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2007 — звания заслуженного деятеля искусств России.