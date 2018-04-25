Умер Шухрат Аббасов

Кинорежиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался на 88-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников режиссера.

«Шухрат Салихович скончался в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте», — заявил агентству один из родственников Аббасова.

Реклама

Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде на востоке Узбекистана. В 1954 году он закончил режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского, а в 1958 году — Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме». В разные годы режиссер также работал в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

В фильмографии Аббасова одиннадцать картин, среди которых наиболее известные «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота» и «Ташкент — город хлебный».