СК сообщил о возможном переводе Малобродского под домашний арест

Фигурант дела «Седьмой студии», бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский может быть переведен под домашний арест, сообщается на официальном сайте Следственного Комитета.

«В настоящее время следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А.Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Следователи направили соответствующее ходатайство в Басманный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 июля 2018 года.