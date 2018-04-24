В Петербурге установят мемориальную доску Даниилу Гранину

В Санкт-Петербурге на фасаде дома №8 на Малой Посадской улице установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга принято единогласное решение об установке мемориальной доски на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель. Соответствующее постановление будет издано в ближайшее время», — заявили в пресс-службе вице-губернатора города.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти писателя Даниила Гранина.

Писатель и общественный деятель Даниил Гранин скончался в июле прошлого года.