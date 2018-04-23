Сергей Женовач назвал имя директора «Табакерки»

Юрий Кравец останется исполняющим обязанности директора МХТ имени Чехова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление нового худрука театра Сергея Женовача.

«Сейчас Юрий Анатольевич Кравец исполняет обязанности», — сказал журналистам Женовач.

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Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после долгой болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ после этого стал Юрий Кравец, первый зам Табакова.

23 апреля труппе МХТ им. Чехова был представлен новый худрук — руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач. Также известно, что возглавляемая им СТИ впоследствии станет филиалом МХТ им. Чехова.