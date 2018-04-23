Машков хочет переименовать «Табакерку»

Художественный руководитель театра «Табакерка», актер Владимир Машков заговорил о смене названия учреждения на «Театр Олега Табакова», пишет РИА «Новости».

По словам Машкова, это желание самого покойного худрука театра. «Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова», — поделился Владимир Машков.

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Официально «Табакерка» носит название «Московский театр под руководством Олега Табакова». Народный артист СССР Олег Табаков, также возглавлявший МХТ, скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

23 апреля актер и режиссер Владимир Машков приступил к обязанностям худрука «Табакерки». Также в этот день труппе МХТ был представлен новый руководитель, Сергей Женовач.