Успенский пожаловался в прокуратуру на новое «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет Россиии Счетную палату из-за новых серий мультфильма «Простоквашино» студии «Союзмультфильм», пишет «Коммерсант».

Успенский уверен, что перезапуск мультсериала «представляет собой грубую переработку» его произведений, содержит заимствования сцен, текстов и персонажей. Успенский также утверждает, что не заключал договор на использование своих произведений для создания новых фильмов и не давал разрешение на экранизацию.

Ранее «Союзмультфильм» раскрыл дату выхода второго эпизода «Простоквашино» и сообщил, что новые серии «Простоквашино» будут публиковаться на канале студии на Youtube.