Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в «Современнике»

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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Прощание состоится у нас в театре, предположительно это будет во вторник (24 апреля)», — заявили в пресс-службе.

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Ранее министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Дорошиной.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой.

Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. За день до смерти актрисе вызывали Скорую помощь из-за болей в груди, однако она отказалась пройти госпитализацию.